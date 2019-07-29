В Алтайском крае знакомые задушили мужчину и расчленили труп

По данным следствия, все произошло в конце ноября 2018 года в одном из частных домов Рубцовска, где компания распивала спиртное. Пьяная 27-летняя женщина стала предъявлять претензии к 31-летнему знакомому в связи с тем, что он ранее уронил ее маленького ребенка.

Во время конфликта женщина вместе с 23-летней хозяйкой дома и еще одним мужчиной задушила потерпевшего поясом от халата. После этого обвиняемые расчленили тело своей жертвы и избавились от улик.

Вскоре правоохранители смогли раскрыть преступление. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.