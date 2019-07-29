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Происшествия

В Алтайском крае знакомые задушили мужчину и расчленили труп

Правоохранители завершили расследование уголовного дела по факту жестокого убийства жителя Рубцовска, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

По данным следствия, все произошло в конце ноября 2018 года в одном из частных домов Рубцовска, где компания распивала спиртное. Пьяная 27-летняя женщина стала предъявлять претензии к 31-летнему знакомому в связи с тем, что он ранее уронил ее маленького ребенка.

Во время конфликта женщина вместе с 23-летней хозяйкой дома и еще одним мужчиной задушила потерпевшего поясом от халата. После этого обвиняемые расчленили тело своей жертвы и избавились от улик.

Вскоре правоохранители смогли раскрыть преступление. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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