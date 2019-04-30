В алтайском лесу бомж напал на туристку из Башкирии

По предварительным данным, днем в лесном массиве, расположенном в километре от села Покровка Первомайского района, бомж напал на женщину. Угрожая ножом, он похитил 2 тыс. рублей.

Пострадавшей оказалась жительница Республики Башкортостан, которая приехала на отдых в санаторий. Днем она отправилась через лес в сельскую аптеку, в пути встретила случайного прохожего, у которого спросила короткий путь. Мужчина охотно показал одну из тропинок, которая на самом деле вела не в село, а в лесную чащу. Там злоумышленник и напал на жертву, похитил деньги и убежал.

Нападавший. ГУ МВД России по Алтайскому краю. Нож. ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Потерпевшая сразу позвонила в полицию и подробно описала приметы нападавшего. Вскоре подозреваемого задержали. Возбудили уголовное дело по статье о разбое. Мужчине грозит лишение свободы до 10 лет, его заключили под стражу.

Известно, что ранее злоумышленник судим, в том числе за кражи, и освободился в этом году. Полицейские также подозревают нападавшего в совершении серии краж из дачных домиков и садоводств.