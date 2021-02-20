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Происшествия

На Алтае почтальонка подделывала подписи и забирала себе деньги стариков

Почтальонка из Бийска подозревается в присвоении чужих пенсий. Она подделывала подписи получателей и забирала деньги себе, пишет «Наш Бийск».

Деньги.
Деньги.
СС0

Работница «Почта России» получила платежные поручения на доставку пенсий и соцвыплат, а также около 90 тыс. рублей. Она расписалась в документах вместо получателей, сдала бумаги в ОПС 19 Бийского почтамта, а деньги забрала себе.

Ее действия квалифицировали как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, рассказали в прокуратуре Бийска.

Уголовное дело передали в суд.

В 2020 году бывшего начальника отделения почтовой связи в Заринском районе обвинили в присвоении денег в крупном размере. Она похитила более 830 тысяч рублей.

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