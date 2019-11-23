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Происшествия

В алтайском наукограде поймали молодого насильника

24-летний житель Бийска предстанет перед судом за изнасилование, которое совершил в августе. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Женские руки.
Женские руки.
СС0

По данным следкома, летним ранним утром молодой человек в состоянии алкогольной опьянения встретил 51-летнюю женщину. Она спешила на работу.

Убедившись, что никого рядом нет, преступник угрозами задержал женщину, избил, а затем надругался над ней.

Пострадавшая сразу обратилась в полицию, через несколько дней подонка задержали.

«В ходе предварительного следствия свою причастность к тяжкому преступлению он отрицал, однако следствием собраны неопровержимые доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз, а также показаниями потерпевшей», — отмечают в следкоме.

За совершенное преступление бийчанину грозит теюремное заключение сроком от 4 до 10 лет (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ).

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