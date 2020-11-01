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Происшествия

В алтайском наукограде разыскивают серийных воров из магазинов одежды и обуви. Видео

Молодая пара из Бийска, подозреваемая в совершении нескольких краж из местных магазинов одежды и обуви, попала на видео и теперь находится в розыске.

Обувь.
Обувь.
архив BORELLI kids

Об этом сообщает Бийское управление МВД России. Полицейские просят опознать неизвестных молодых людей и сообщить, где они находятся.

Приметы девушки: около 30−35 лет, среднего телосложения, волосы светлые, рост 165−170 см. Была одета в куртку бирюзового цвета, джинсы серого цвета, белые кроссовки.



Приметы мужчины: около 30−35 лет, худощавого телосложения, рост 175−180, волосы тёмные короткие, цвет кожи смуглый. Был одет в черную куртку, тёмные брюки, тёмную обувь.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении этой парочки, просят позвонить по телефонам: 8−996−303−8009, 8 (3854) 45-02-02, 02 либо в ближайшее отделение полиции.
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