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Происшествия

В алтайском районе машина врезалась в дерево и загорелась

Серьезное ДТП произошло в Угловском районе 19 мая. Автомобиль врезался в дерево, в результате чего машина загорелась. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на УГОЧС и ПБ по Алтайскому краю.

В Угловском районе машина врезалась в дерево и загорелась
В Угловском районе машина врезалась в дерево и загорелась
Инцидент Рубцовск

Местный житель Угловского района ехал на ВАЗ 2106 в сторону села. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

При столкновении автомобиль загорелся. Водитель и пассажиры успели выбежать из горящей машины. Однако огонь рисковал перекинуться на лес, а сильный ветер мог спровоцировать лесной пожар.

На место происшествия выехал дежурный расчет пожарной части № 142. По их прибытию машина уже горела открытым огнем, и пламя перекинулось на сухую траву.

"Благодаря быстрой и слаженной работе огнеборцев возгорание удалось быстро ликвидировать, не допустив огонь в лесной массив. Водитель и пассажиры автомобиля не пострадали", - сообщают в ведомстве.

Ранее в том же районе произошел пожар на площади порядка 300 кв. м. По улице Кирова пострадали пять нежилых домов.

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