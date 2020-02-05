В алтайском райцентре под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного дома

В райцентре Алтайское Алтайского края под тяжестью снега рухнула часть крыши многоквартирного дома, сообщают «Вести Алтай». Теперь жители села собирают деньги на ее восстановление, хотя взносы на капремонт они платят и, по их сведениям, даже накопили часть необходимой суммы.

Дом не аварийный

Трехэтажный дом в селе Алтайское не подходит под характеристику «ветхий» или «аварийный». Ведь сдали его в 2006 году.

Но 24 января 2020-го вечером часть кровли над одним из подъездов рухнула. Жильцов этого подъезда защищает только слой полиэтилена.

«Своими силами снег скинули, стропила эти, обломки. Накрыли полиэтиленом, чтобы не было протеканий на верхние этажи», — рассказал телеканалу Сергей Мерзляков, житель дома № 126 по ул. Советская.

Управляются сами

ТСЖ в этом доме не создано, и управляющей компании у него тоже нет — обслуживанием люди занимаются сами.

По словам одного из жильцов, никто с крыши снег не сбрасывал. После аварии люди наняли бригаду — нашли ее, к слову, не без труда: рабочие просто боялись туда залезть.

Теперь жильцам надо собрать 670 тыс рублей. В доме 30 квартир, достать из кармана надо по 15−20 тыс. рублей с квартиры. При этом люди платят взносы на капремонт.

Многоквартирный дом в селе Алтайское на ул. Советской. Скан с сюжета телеканала Vesti22.ru

Деньги есть , но их нет

По информации местных жителей, на счете этого дома в фонде капремонта накопилось около 300 тыс. рублей. Однако капремонт стоит в плане только на 2041 год. И передвинуть сроки нельзя. Заучит, и взять эти деньги не получится.

В фонде капремонта объяснили: направить средства на ремонт крыши можно было бы раньше, если б дом пострадал во время ЧС — урагана или наводнения.

Глава Алтайского района Сергей Черепанов. Скан с сюжета Vesti22.ru

Глав Алтайского района Сергей Черепанов говорит, что консультировался с краевыми министерствами. И все, что могут власти — это оказать адресную помощь через соцзащиту или предложить лицензированную бригаду, которая починит кровлю. Но за счёт жильцов.

Беда еще и в том, что дом новый только по документам. Строить его начали в 1991 году, а крышу сделали некачественно. Так что рухнуть может и другая ее часть. Если снег не чистить.

Не забывайте про снег

Между тем в домах, которые выбрали непосредственное управление (в них нет ТСЖ или УК), содержание общего имущества — в чистку снега тоже — обязаны обеспечивать сами собственники квартир, напоминает инспекция стройжилнадзора края.

В частности, они могут нанять для этого тех, кто оказывает необходимые услуги.