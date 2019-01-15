В алтайском райцентре у жителей нескольких улиц пятый день нет воды

Местные жители сообщили, что в системе водопровода произошел порыв, но место утечки до сих пор не установлено. В течении четырех дней водоснабжения не было на 4 улицах — Луговой, Озерной, Столбовой и Барнаульской. Подвоз воды не организовали, — отметил Игорь Берг.
По факту нарушения требований о сроках возобновления подачи холодного водоснабжения в результате аварии, которое не должно превышать 24 часов, правозащитники обратились в прокуратуру Алтайского края.
Напомним, 31 мая в Тюменцево упала водонапорная башня. Из-за этого около половины села оставалась без воды. Тогда активисты организации «Гражданский патруль» со ссылкой на очевидцев писали, что резервуар с водой протекал, поэтому башню подтапливало. Слабый напор был последние шесть лет. Особенно остро перебои ощущались в сезон полива.