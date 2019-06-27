В алтайском селе дом вот-вот рухнет в пропасть

Жители села Шульгин Лог Советского района боятся, что дом, в котором живет многодетная семья, скоро упадет с обрыва. Жуткими кадрами они поделились с депутатами «СР». Строение находится на берегу реки, который подмыло паводком еще в 2014 году.

От обрыва до дома остались считанные метры, пропасть приближается на глазах, описывают ситуацию местные жители. Более четырех лет жильцы обращались за помощью в различные инстанции.

В администрации района их отправили в водоохранное учреждение в село Верх-Обское, там посоветовали обращаться в жилищную инспекцию

Жильцы прибрежных домов на собственные деньги провели экспертизу, которая подтвердила, что ситуация чрезвычайная, и дальнейшее проживание в их домах чревато трагедией.

В 2018 году администрация сельсовета выделила им земельный участок под строительство.

«До сих пор нам непонятно, выделили ли нам этот участок в связи с аварийностью нашего жилья или же по программе для многодетных семей?», — отмечает одна из местных жительниц.

К тому же, участок теперь предлагают заменить, так как при выдаче земли администрация не учла нахождение на участке трубопровода для сточных весенних вод.

Депутат Госдумы Александр Терентьев направил запрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой о содействии «в оперативном решении этой острой проблемы».