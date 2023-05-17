В алтайском селе хоронят погибших в страшном ДТП парней

Обстоятельства случившегося 15 мая ДТП в селе Мамонтово неизвестны даже близким людям. У одного из погибших остался ребенок, сообщает " КП Барнаул ".

16 мая простились с 25-летним Максимом Майером. С ним в ДТП погиб 22-летний Артем Скрипачев, которого похоронят 17 числа. У Максима остался сын-грудничок.

О подробностях аварии не знают даже родственники. В сети есть версия, что 27-летняя виновница смертельного происшествия остановила свою машину рядом с "Тойотой", в которой находились молодые люди, заняла водительское сидение, заблокировала двери и рванула по главной сельской улице.

В ГУ МВД по региону сообщают, что женщина была пьяна и на всей скорости врезалась в опору ЛЭП.

В итоге двое погибших, а 27-летняя девушка находится в больнице под контролем полицейских и отделалась травмами. Придя в себя в палате, она якобы кричала, что больше не хочет жить.

Знакомые участников страшной трагедии делятся разными мнениями. По их словам, у девушки тоже есть маленькая дочь.

"Хорошо знаю обоих парней и девушку. Я в шоке от случившегося. Не знаю, что там случилось, пьяная она ездила часто, но чтобы такой поворот событий...", - рассказывает один из источников.

Местные жители же утверждают, что ул. Партизанская - главная в селе, и на ней почти каждый год происходят смертельные ДТП.

Другие же надеются, что суд выяснит, почему виновница села не в свою машину и не поехала собирать столбы самостоятельно. А также почему молодые люди не вышли из машины.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Материалы передали следователям.

Ранее массовое ДТП с мотоциклом произошло в Барнауле. Очевидцы сообщают, что водитель мотоцикла сбежал вместе с другом с места аварии.