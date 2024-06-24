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Происшествия

В алтайском селе люди остались без воды в пожароопасный период

В селе Налобиха Косихинского района жители остались без водоснабжения, сообщает «ЧБ Барнаул».

Особое внимание местные акцентируют на ветеранах войны и инвалидах, которые лишены элементарных средств жизнеобеспечения.

По словам очевидцев, обращения по телефону 112 и в администрации не дают результата. В село приезжал представитель прокуратуры, однако никаких изменений в ситуации не произошло. Диспетчерская служба отправляет жителей в сельский совет писать заявление на подвоз воды. Другие меры по решению проблемы не предпринимают.

Ранее барнаульцы обратили внимание на опасные дороги.

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