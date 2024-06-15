Барнаульцы обратили внимание на опасные дороги.

Барнаульцы продемонстрировали плачевное состояние автомобильной дороги по бульвару 9-го Января рядом с пересечением с ул. Путиловская.
На кадрах видно, что дорога находится в плохом состоянии, отсутствуют предупреждающие знаки и ограждения. Это может привести к авариям и травмам водителей и пешеходов.
Отмечается, что такая ситуация наблюдается уже несколько лет, но никаких мер по ее исправлению не предпринимается.
Ранее сообщалось, что жители Барнаула обратили внимание на огромные дыры в асфальте.
Самое важное - в нашем Telegram-канале