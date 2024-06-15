Барнаульцы обратили внимание на опасные дороги.

Жители Барнаула жалуются на аварийное состояние дороги по Бульвару 9-го января рядом с пересечением с ул. Путиловской. Об этом пишет «ЧБ Барнаул».

Барнаульцы продемонстрировали плачевное состояние автомобильной дороги по бульвару 9-го Января рядом с пересечением с ул. Путиловская.

На кадрах видно, что дорога находится в плохом состоянии, отсутствуют предупреждающие знаки и ограждения. Это может привести к авариям и травмам водителей и пешеходов.

Отмечается, что такая ситуация наблюдается уже несколько лет, но никаких мер по ее исправлению не предпринимается.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула обратили внимание на огромные дыры в асфальте.

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