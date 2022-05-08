В алтайском селе незадачливый «человек-факел» поджег кафе-бар. Но не сразу

Неизвестный под покровом ночи поджег только открывшийся кафе-бар в селе Топчиха Алтайского края, сообщает Barnaul 22 . Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел ночью. На записи видно, что злоумышленник достал из сумки бутылки (судя по всему, с зажигательной смесью) и одну за другой закинул их в окно здания со стороны главного фасада. После этого он несколько раз пытался поджечь помещение, бросая туда спичку за спичкой.

Огонь никак не хотел вспыхивать. На кадрах видно, что одна из попыток чуть не привела к печальным последствиям для злоумышленника — он едва не загорелся сам.

Этот факт отметили подписчики паблика, прозвавшие неизвестного «человеком-факелом».

«Как поймаете человека-факела, спросите, какие были спички. Никогда такие не куплю», — отметил один из комментаторов по имени Роман.

В Telegram-канале «Инцидент. Барнаул» уточняется, что кафе-бар открылся накануне поджога. На кадрах видно, что крыльцо здания украшено воздушными шарами.

Сейчас ведется поиск тех, кто опознал неизвестного.