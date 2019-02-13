В алтайском селе парень «под кайфом» избил дядю кочергой и зарезал ножом

26-летнего жителя Кытмановского района будут судить за убийство мужчины и хранение наркотиков в крупном размере. Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, молодой человек избил родственника кочергой, а затем зарезал.

По данным следствия, 23 ноября 2018 года в одном из сел Кытмановского района между обвиняемым, который находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, и его родным дядей произошел конфликт из-за денег.

В ходе ссоры, как предполагают правоохранители, молодой человек взял стоящую у печи металлическую кочергу и жестоко избил ею родственника. На этом он не успокоился: схватил нож и несколько раз ударил им дядю. От полученных телесных повреждений 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе обыска у подозреваемого нашли наркотики растительного происхождения в крупном размере. Обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело направили в суд.