В Алтайском крае при пожаре погибли мужчина и его маленькая дочь

Возгорание произошло 2 марта, тела погибших обнаружили уже после тушения, сообщает пресс-служба регионального следкома.
По предварительным данным, отец использовал для разжигания печи горючую жидкость, часть ее попала на пол и в дальнейшем воспламенилась. В момент пожара в доме находилось трое детей, двоим удалось выйти.
По поручению регионального прокурора Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела.
Ранее сообщалось, что утром в Барнауле вспыхнул крупный пожар.
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