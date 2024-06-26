26 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Алтайском селе произошла массовая драка между подростками

Травля и издевки продолжались несколько лет, сообщает «КП — Барнаул».

Школьница, школа
Школьница, школа
СС0

Что происходит

В поселке Косихинского района сейчас проживают не больше тысячи человек. Дети учатся в сельской школе этого же поселка – все друг друга знают. Однако сейчас там происходят отнюдь не детские забавы.

«У меня трое детей: старшей дочке – 16 лет, средней – 10, младшему сыну – три года. В поселок мы переехали 10 лет назад из Иркутской области. Как только мы переехали, старшая дочка пошла в первый класс. И практически сразу начались драки, вернее не драки, а избиения – мою дочь бьют, а она даже не может дать сдачи», — рассказывает мама одной из пострадавших.

Зачинщицей травли стала одноклассница пострадавшей — Маша (имя изменено). Девочки какое-то время дружили, но что произошло потом – неизвестно. Машу будто подменили, и она начала искать любой повод, чтобы задирать одноклассницу. То ей не понравилась улыбка, то взгляд, а то и просто толкает плечом, идя по коридору. Многолетние конфликты переросли в личную неприязнь.

При этом Маша не занимается этим одна. Она зовет на «помощь» свою старшую сестру Соню (имя изменено).

По словам матери пострадавшей, мать девочек, которые якобы терроризируют других детей в поселке, Ольга Е. ранее злоупотребляла спиртным и не уделяла им должного внимания.

По словам другой родительницы, ранее так же происходили конфликты в школе с этими девочками. Училась девочка, которую избили прямо в школе настолько, что ее забирала скорая.

Жестокая драка

Девочка Кира (имя изменено) из соседнего села позвала Машу и Соню Е. на разборки. Обещалось, что на разговор с сестрами придут шесть человек, но вместо этого в назначенный час к месту пришла целая толпа – не менее 20 человек, большинство из которых несовершеннолетние.

Пока Маша и Соня избивали ногами мимо проходившую девочку, их мать стояла и смотрела.

У несовершеннолетней Гали (имя изменено) — сотрясение головного мозга, множественные ушибы головы и левого надплечья. Также у девочки было подозрение на трещину в челюсти, так как пару дней она не могла открывать рот, но обошлось.

По словам матери Маши и Сони, зачинщиками были не ее дочки, а другие дети, которые по какой-то причине невзлюбили их и теперь «травят» целой компанией.

Кроме того, дочь Ольги якобы сама сталкивается с угрозами со стороны других родителей. Есть голосовое сообщение, на котором женский голос в адрес Маши утверждает, что её, мягко говоря, изнасилует в извращенной форме.

Комментарии властей

«Проблема такая, действительно, есть. Пострадавших девочек показывали врачам. В полиции в курсе, что произошла такая ситуация. Одной девочке обожгли ноги. Полиция принимает меры, никто не бездействует. Есть свидетели, есть закон, о последствиях поговорим позже», — сообщает Глава Баюновского сельсовета Андрей Твердохлеб.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести штрафы для родителей буллеров.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Поэзия в «Шишковке»
Путешествие к звездам
Фильм «Унесенные призраками»
Фильм «Хозяин Алтайских гор»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость