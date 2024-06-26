Что происходит

В поселке Косихинского района сейчас проживают не больше тысячи человек. Дети учатся в сельской школе этого же поселка – все друг друга знают. Однако сейчас там происходят отнюдь не детские забавы.

«У меня трое детей: старшей дочке – 16 лет, средней – 10, младшему сыну – три года. В поселок мы переехали 10 лет назад из Иркутской области. Как только мы переехали, старшая дочка пошла в первый класс. И практически сразу начались драки, вернее не драки, а избиения – мою дочь бьют, а она даже не может дать сдачи», — рассказывает мама одной из пострадавших.

Зачинщицей травли стала одноклассница пострадавшей — Маша (имя изменено). Девочки какое-то время дружили, но что произошло потом – неизвестно. Машу будто подменили, и она начала искать любой повод, чтобы задирать одноклассницу. То ей не понравилась улыбка, то взгляд, а то и просто толкает плечом, идя по коридору. Многолетние конфликты переросли в личную неприязнь.

При этом Маша не занимается этим одна. Она зовет на «помощь» свою старшую сестру Соню (имя изменено).

По словам матери пострадавшей, мать девочек, которые якобы терроризируют других детей в поселке, Ольга Е. ранее злоупотребляла спиртным и не уделяла им должного внимания.

По словам другой родительницы, ранее так же происходили конфликты в школе с этими девочками. Училась девочка, которую избили прямо в школе настолько, что ее забирала скорая.

Жестокая драка

Девочка Кира (имя изменено) из соседнего села позвала Машу и Соню Е. на разборки. Обещалось, что на разговор с сестрами придут шесть человек, но вместо этого в назначенный час к месту пришла целая толпа – не менее 20 человек, большинство из которых несовершеннолетние.

Пока Маша и Соня избивали ногами мимо проходившую девочку, их мать стояла и смотрела.

У несовершеннолетней Гали (имя изменено) — сотрясение головного мозга, множественные ушибы головы и левого надплечья. Также у девочки было подозрение на трещину в челюсти, так как пару дней она не могла открывать рот, но обошлось.

По словам матери Маши и Сони, зачинщиками были не ее дочки, а другие дети, которые по какой-то причине невзлюбили их и теперь «травят» целой компанией.

Кроме того, дочь Ольги якобы сама сталкивается с угрозами со стороны других родителей. Есть голосовое сообщение, на котором женский голос в адрес Маши утверждает, что её, мягко говоря, изнасилует в извращенной форме.

Комментарии властей

«Проблема такая, действительно, есть. Пострадавших девочек показывали врачам. В полиции в курсе, что произошла такая ситуация. Одной девочке обожгли ноги. Полиция принимает меры, никто не бездействует. Есть свидетели, есть закон, о последствиях поговорим позже», — сообщает Глава Баюновского сельсовета Андрей Твердохлеб.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести штрафы для родителей буллеров.

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