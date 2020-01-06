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Происшествия

В алтайском селе возлюбленные подрались кочергой и скамейкой

В селе Карабинка Солтонского района домашнее застолье обернулось уголовным делом для одного из местных жителей, сообщает пресс-служба МВД России по Алтайскому краю.

Насилие над женщиной.
Насилие над женщиной.
СС0

По предварительным данным, в застолье участвовали три человека: хозяйка дома, ее сожитель и сосед. Во время распития спиртного между возлюбленными началась ссора. Гость заступился за сожители и получил от женщины кочергой по руке. В ответ гражданин взял в руки деревянную скамью и тоже нанес удар, но уже по голове хозяйки дома.

В результате обследования у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом височной кости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обвиняемому грозит срок до 10 лет.

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