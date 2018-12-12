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В алтайском селе ввели карантин после того, как собака покусала человека

В селе Воеводское Целинного района собака, зараженная бешенством, укусила своего хозяина. На улице рядом с его домом ввели карантин, сообщает «Вести22».

Собака.
Собака.
СС0

40-летний мужчина заметил, что его собака практически не выходила из будки, отказывалась от еды. Он попытался залить ей жидкость в пасть, чтобы вылечить питомца. В этот момент собака укусила хозяина. Животное пришлось усыпить.

В Алтайском краевом ветеринарном центру сообщили, что при исследовании выявили вирус бешенства — эта болезнь относится к смертельно опасным как для человека, так и для животного. Сельчанину оказывают специфическое лечение, его здоровью ничего не угрожает.

Бешенством собака могла заразиться от диких животных. На улице, где живет мужчина, установили карантин. Ограничения будут действовать до февраля. Ветеринары проводят вакцинацию животных, берут пробы на бешенство.

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