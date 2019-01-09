В алтайском следкоме рассказали о самых трагичных инцидентах во время новогодних каникул

С 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в Алтайском крае произошло как минимум 9 убийств и 13 пожаров с гибелью людей. Это следует из информации регионального СУ СК. Причиной большинства особо тяжких преступлений был алкоголь и внезапно возникшие ссоры.

Например, в ночь с 6 на 7 января в Рубцовске при распитии спиртного поссорились хозяин квартиры с соседкой. Мужчина нанес ей не менее 10 ударов молотком. В результате 48-летняя женина скончалась на месте происшествия, а убийца находится под стражей.

Также следователи возбудили на каникулах сразу несколько уголовных дел «о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы», передает пресс-служба ведомства.

Причинами трагических пожаров стали в основном неосторожное обращение с огнем, неисправность печного отопления и нарушение правил пожарной безопасности (оставление закрытой печной задвижки, перекал печи) и неправильное использование электроприборов.

Так, 7 января 2019 года в Заринске сгорел частный жилой доме. При тушении пожара обнаружены тела двух мужчин, которые ранее распивали там спиртное. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Максимальное количество пожаров с гибелью людей за новогодние праздники произошло в Михайловском районе. 3 января в селе Михайловка в частном жилом доме при тушении пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительным данным, произошёл прогар в печной трубе.

В этом же населенном пункте 7 января в результате пожара в жилом доме погибли двое мужчин. Предварительной причиной возгорания явилось нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. А 5 января в поселке Малиновое озеро в одной из квартир жилого дома погибли супруги, отравившись угарным газом. Предварительно, причиной трагедии стала неправильная эксплуатация электрооборудования.