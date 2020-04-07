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Происшествия

В алтайском урочище Черная Речка произошло жестокое убийство

31 марта в в урочище Черная Речка в окрестностях села Топучая Шебалинского района Республики Алтай погиб 40-летний мужчина. Его тело нашли местные жители.

Горный Алтай зимой.
Горный Алтай зимой.
Лидия Соколова

Как выяснили следователи, в этот день погибший распивал спиртные напитки с 35-летним жителем села Камлак в помещении вагончика. В урочище они вместе занимались сбором кедровых орехов.

Коллеги поссорились из-за денежного долга. Подозреваемый нанес товарищу не менее 16 ударов ножом по различным частям тела. Он скончался на месте происшествия. Злоумышленник скрылся.

Тело обнаружили на следующий день местные жителями, которые сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Подозреваемого быстро задержали и арестовали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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