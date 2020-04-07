В алтайском урочище Черная Речка произошло жестокое убийство

Как выяснили следователи, в этот день погибший распивал спиртные напитки с 35-летним жителем села Камлак в помещении вагончика. В урочище они вместе занимались сбором кедровых орехов.
Коллеги поссорились из-за денежного долга. Подозреваемый нанес товарищу не менее 16 ударов ножом по различным частям тела. Он скончался на месте происшествия. Злоумышленник скрылся.
Тело обнаружили на следующий день местные жителями, которые сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.
Подозреваемого быстро задержали и арестовали.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).