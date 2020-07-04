В алтайскому лесу бойцы Росгвардии поймали москвича с двумя ружьями и тридцатью патронами

Мужчину из Подмосковья обнаружили в охотничьих угодьях Чарышского района.
Поскольку разрешения на охоту у него не было, на него составили протокол об административном правонарушении (часть 1 статьи 8.37 КоАП — нарушение правил охоты).
Оружие и боеприпасы у него изъяли и передали на хранение в районный отдел полиции.
В рейде участвовали сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы, бойцы ОМОН (Барнаул) управления Росгвардии по Алтайскому краю и представителей регионального министерства природных ресурсов и экологии.