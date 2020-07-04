В алтайскому лесу бойцы Росгвардии поймали москвича с двумя ружьями и тридцатью патронами

Сотрудники Росгвардии и минприроды обнаружили в Чарышском районе жителя Московской области с двумя самозарядными гладкоствольными охотничьими ружьями и тремя десятками патронов. При этом разрешения на добычу охотничьих ресурсов у него не было, рассказали в управлении Росгвардии по Алтайскому краю.