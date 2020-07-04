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Происшествия

В алтайскому лесу бойцы Росгвардии поймали охотника из Подмосковья с двумя ружьями и тридцатью патронами

Сотрудники Росгвардии и минприроды обнаружили в Чарышском районе жителя Московской области с двумя самозарядными гладкоствольными охотничьими ружьями и тремя десятками патронов. При этом разрешения на добычу охотничьих ресурсов у него не было, рассказали в управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

Охота.
Охота.
Pixabay.ru

Мужчину из Подмосковья обнаружили в охотничьих угодьях Чарышского района.

Поскольку разрешения на охоту у него не было, на него составили протокол об административном правонарушении (часть 1 статьи 8.37 КоАП — нарушение правил охоты).

Оружие и боеприпасы у него изъяли и передали на хранение в районный отдел полиции.

В рейде участвовали сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы, бойцы ОМОН (Барнаул) управления Росгвардии по Алтайскому краю и представителей регионального министерства природных ресурсов и экологии.

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