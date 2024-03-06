В Алтайской колонии мужчина, недовольный условиями содержания, зашил себе рот

Мужчина потребовал нормального отношения и соблюдения его прав, сообщает "Банкфакс".

Жалоба осужденного на мышиные фекалии

Парень жалуется на еду с мышиными фекалиями, отсутствие связи с родственниками и ненадлежащие условия содержания в камере. В пресс-службе регионального УФСИН сообщили, что мужчина признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

Осужденный Александр объявил голодовку еще 26 февраля, а уже 27 февраля самостоятельно зашил себе рот черными нитками при помощи обыкновенной швейной иглы. Он от руки написал письменное заявление, где указал причины голодовки и потребовал устранить нарушения его прав.

В обращении осужденный написал, что меры он принял исходя из регулярных унижений и издевательств, нечеловеческих условий отбытия наказания в камере, отсутствия звонков с родными, неполучения писем, несъедобными продуктами питания с фекалиями грызунов и многим другим. Он также попросил прекратить все незаконные действия, оказать медпомощь и нормальные условия отбывания наказания.

Тюрьма, заключение. CC0

Комментарий адвоката

Адвокат посетила рубцовскую ИК-5 4 марта по просьбе матери заключенного, так как та потеряла с ним связь еще в конце декабря. Женщина рассказала, что в тот период ее сыну перестали поступать звонки и электронные письма через систему ФСИН. Осужденный это подтвердил. Также защитница рассказала, что в настоящее время мужчина находится в одиночной камере, где не соблюдаются надлежащие условия, медицинскую помощь ему не оказывают.

Со слов осужденного, над ним глумятся психологически, у него упало зрение. В камере одна лампочка, которая вообще не освещает помещение. Там холодно, а продукты, которые приносят, плохого качества. Они несъедобные.

Адвокат отметила, что преступник говорил плохо из-за зашитого рта и выглядел нездорово от обезвоживания организма и голода.

Осужденный требует медицинского освидетельствования мужчины из-за болей в колене и плече, а также положенных по закону писем, звонков и свиданий. Причину своих травм заключенный раскрывать не собирается, так как хочет решить ситуацию мирно и спокойно отбыть свое наказание до конца.

Обращение в прокуратуру уже было отправлено адвокатом по надзору за исправительными учреждениями. Ведомству о голодовке Александра уже было известно до этого, но никаких мер по разрешению ситуации пока никто не принял.

Тюрьма. Камера. Решетка СС0

Приговор осужденного и комментарий УФСИН

Приговор Александру вынесли еще "по малолетке" и осудили на семь лет, его наказание заканчивается в ноябре 2026 года.

В пресс-службе УФСИН Алтайского края уточнили, что 2 марта осужденный Александр совершил акт членовредительства, а 4 марта объявил об отказе от приема пищи. Впоследствии его осмотрели медработники и оценили его состояние как удовлетворительное. Объяснение сам осужденный дать отказался. Также отмечается, что мужчина состоит на профилактическом учете, как склонный к совершению членовредительства.

Александр осужден за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, к тому же он имеет порядка 45 взысканий и признан злостным нарушителем установленного порядка.

Согласна правилам внутреннего распорядка, в камере, где сейчас находится Александр, звонки могут быть разрешены только при наличии исключительных личных обстоятельств. А состояние помещений камерного типа признано удовлетворительным, следов жизнедеятельности грызунов не выявили, это проверили сотрудники Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

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