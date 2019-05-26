В алтайской реке две недели не могут найти пропавшего мужчину

«Прошло уже 13 дней, как мы его ищем на лодках и c помощью водолазов. Возможно, унесло ближе к Оби. Была высокая вода, возможно, и в Обь уже унесло. Просьба к рыбакам: посматривайте на берега и воду. Нужны добровольцы и волонтеры. Нас мало на поиске, одни не справимся. Помогите найти брата», — обратилась к сообществу женщина по имени Ольга.
Приметы пропавшего: рост 160 см, худой, на правой руке татуировки в виде карт и порванной цепи, на животе ниже пупка четыре длинных горизонтальных пореза.
Был одет в темную олимпийку и темные спортивные брюки.
Всех, кто что-либо знает о случившемся или может помочь, просят звонить по телефону: +7 (983) 174 91 05.