В американском штате легкомоторный самолет эффектно приземлился на шоссе. Видео

Пока известно лишь то, что пилот самолета совершил вынужденную аварийную посадку. На лайнере он был один. Никто из автомобилистов не пострадал.
По предварительным данным, причина посадки — отказ двигателя.
В России самым громким авиапроисшествием последнего года стал отказ двигателей лайнера А-321 компании «Уральские авиалинии». В августе прошлого года с 226 пассажирами на борту самолет совершал рейс в из столицы в Сочи. Но вскоре после взлета вынужден был приземлиться на кукурузное поле.
Такая необходимость возникла после того, как самолет столкнулся со стаей птиц, которые повредили его двигатели.
В итоге чудом никто не погиб. Командиру судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звания Героев России, бортпроводники «Уральских авиалиний», организовавшие эвакуацию из салона севшего самолета, были награждены орденами Мужества.