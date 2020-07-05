Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В американском штате легкомоторный самолет эффектно приземлился на шоссе. Видео

В американском штате Луизиана легкомоторный самолет красиво приземлился на одну из автомобильных дорог, вызвав легкий шок среди проезжавших очевидцев. Видео с регистратора стало одним из самых популярных роликов на YouTube-канале 4 июля.

Легкомоторный самолет СКС-1-01.
Легкомоторный самолет СКС-1-01.
http://www.reaa.ru/

Пока известно лишь то, что пилот самолета совершил вынужденную аварийную посадку. На лайнере он был один. Никто из автомобилистов не пострадал.

По предварительным данным, причина посадки — отказ двигателя.

В России самым громким авиапроисшествием последнего года стал отказ двигателей лайнера А-321 компании «Уральские авиалинии». В августе прошлого года с 226 пассажирами на борту самолет совершал рейс в из столицы в Сочи. Но вскоре после взлета вынужден был приземлиться на кукурузное поле.

Такая необходимость возникла после того, как самолет столкнулся со стаей птиц, которые повредили его двигатели.

В итоге чудом никто не погиб. Командиру судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звания Героев России, бортпроводники «Уральских авиалиний», организовавшие эвакуацию из салона севшего самолета, были награждены орденами Мужества.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость