В амурской тайге потерялся 10-летний мальчик

РИА Новости сообщают, что 10-летний Анатолий Путилин вместе с отцом отправился на охоту в Архаринский район, в районе реки Малый Урил. В какой-то момент он отошел в лес и потерялся.
Толя числится пропавшим без вести с 13:00 (по местному времени) 27 июня. У мальчика светлые волосы и голубые глаза. Он был одет в красную толстовку.
Пропавшего ищут около 70 человек на земле, а также в воздухе и на воде. К поискам подключили вертолет МЧС, частный самолет, беспилотники, квадроциклы, лодки, вездеход и параплан.
Поиски осложнялись тем, что в тайге отсутствуют дороги, а до некоторых мест трудно добраться. До места поиска порядка 300 км по тайге.
28 июня спасатели нашли мальчика. Он жив, сообщают РИА Новости.
Ранее пропавшую в диком лесу россиянку нашли спустя 18 дней.