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Происшествия

В амурской тайге потерялся 10-летний мальчик

10-летний мальчик пропал в тайге Приамурья. Он с отцом отправился на охоту, отошел в лес и пропал.

Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

РИА Новости сообщают, что 10-летний Анатолий Путилин вместе с отцом отправился на охоту в Архаринский район, в районе реки Малый Урил. В какой-то момент он отошел в лес и потерялся.

Толя числится пропавшим без вести с 13:00 (по местному времени) 27 июня. У мальчика светлые волосы и голубые глаза. Он был одет в красную толстовку.

Пропавшего ищут около 70 человек на земле, а также в воздухе и на воде. К поискам подключили вертолет МЧС, частный самолет, беспилотники, квадроциклы, лодки, вездеход и параплан.

Поиски осложнялись тем, что в тайге отсутствуют дороги, а до некоторых мест трудно добраться. До места поиска порядка 300 км по тайге.

28 июня спасатели нашли мальчика. Он жив, сообщают РИА Новости.

Ранее пропавшую в диком лесу россиянку нашли спустя 18 дней.

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