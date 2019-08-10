В Архангельской области от взрыва на военном полигоне погибли пять сотрудников «Росатома»

Еще один печальный инцидент, связанный с положением дел в Вооруженных Силах страны, произошел в Архангельской области. По уточненным данным, 8 августа на военном полигоне пять сотрудников госкорпорации «Росатом» погибли, еще трое получили тяжелые травмы.

Предварительные причины происшествия оглашены в специальном сообщении пресс-службы «Росатома».

«В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации. Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести. В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Изначально речь шла лишь о двух погибших в результате ЧП. Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Росатом», трагедия произошла во время работ, связанных с проверкой изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

По данным открытых источников, возле Неноксы, в сторону которой направлялись вертолеты с медиками, находится ракетный полигон ВМФ России.

Чем занимается госкорпорация «Росатом»?

Госкорпорация была создана 18 декабря 2007 года. Она сегодня объединяет около 400 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот. В госкорпорации работают в общей сложности около 250 тыс человек.

«Росатом» — один из глобальных технологических лидеров в области атомной энергетики. В этом направлении госкорпорация объединяет активы в широком диапазоне, от добычи урана до вывода АЭС из эксплуатации и переработки ядерных отходов.

Как сообщается на официальном сайте, «Росатом» обеспечивая свыше 18% энергетических потребностей страны. Компания занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах. Также она занимает второе место в мире по запасам урана и четвертое место по объему его добычи, а также обеспечивает 17% рынка ядерного топлива.

В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, суперкомпьютеры и программное обеспечение, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов генерации «зеленой» энергетики, включая ветроэнергетику.