В Атлантическом океане пропал батискаф, доставлявший туристов к «Титанику» - на борту знаменитый миллиардер

19 июня батискаф компании OceanGate Expedition проводил экскурсию к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Обломки корабля находятся на глубине 3,8 тыс. м в 600 км от побережья Ньюфаундленда в Канаде.
Вдруг батискаф перестал выходить на связь. При оптимистичном прогнозе, судно осталось исправным. Однако в худшем случае, оно попало в "катастрофическую аварию" и застряло среди обломков "Титаника", заявил Mirror британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри.
РИА Новости сообщает, что по словам представителя береговой охраны, на борту батискафа находятся пять человек.
Среди них британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании OceanGate Expeditions, организующей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш.
Хамиш Хардинг — 58-летний бизнесмен, добавляет "КоммерсантЪ". Он владеет компанией Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники.
Хардинг большой любитель необычных путешествий. Он летал в космос на борту пилотируемого самолета Blue Origin в качестве туриста.
Он также может похвастаться тремя рекордами Гиннеса: самое быстрое кругосветное путешествие вокруг Земли через оба полюса, самая большая дистанция, пройденная в самой глубокой части океана, наибольшая продолжительность пребывания на такой глубине.
Сотрудник береговой охраны сообщил телеканалу Fox, что на батискафе кислорода хватит на 72 часа, передают РИА Новости.
При этом бывший капитан аварийно-спасательного корабля Шон Тортора заявил Mirror, что батискаф, вероятно, могут не найти вовремя. Кислорода на аппарате хватит до 8:00 четверга.
"Я могу сказать, что спасение на глубине маловероятно", - добавил он.
Компания OceanGate Expeditions проводит экскурсии к останкам "Титаника" третий год подряд. Она продает билеты от 250 тыс. долларов и устраивает погружения с мая по июнь.