В Атлантическом океане пропал батискаф, доставлявший туристов к «Титанику» - на борту знаменитый миллиардер

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Что произошло?

19 июня батискаф компании OceanGate Expedition проводил экскурсию к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Обломки корабля находятся на глубине 3,8 тыс. м в 600 км от побережья Ньюфаундленда в Канаде.

Вдруг батискаф перестал выходить на связь. При оптимистичном прогнозе, судно осталось исправным. Однако в худшем случае, оно попало в "катастрофическую аварию" и застряло среди обломков "Титаника", заявил Mirror британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри.