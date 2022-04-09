9 апреля
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Происшествия

В аварии с микроавтобусом на Алтае пострадали два человека

В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла накануне вечером. Несмотря на сильные повреждения автомобиля обошлось без жертв.

Авария в Чемальском районе Алтая.
Авария в Чемальском районе Алтая.
04.мвд.рф

Как выяснили в ГИБДД, 65-летний водитель микроавтобуса Hyundai County на автодороге Усть-Сема-Чемал-Куюс при выезде на проезжую часть для разворота пересек сплошную линию и допустил столкновение с ВАЗ 21114. под управлением 25-летнего жителя Новосибирской области.

Пассажиры отечественного автомобиля, 20-летняя жительница Новосибирской области и 16-летний местный житель, обратились в больницу. Госпитализация потребовалась только женщине.

В автобусе пассажиров не было.

Водители не пострадал.

В отношении водителя ВАЗ вынесли постановление по делу об административном правонарушении по ст.12.6 КоАП РФ (управление водителем транспортным средством, не пристёгнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров не пристёгнутыми ремнями безопасности).

Водителю автобуса предъявили ч. 2 ст.12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и ч.2 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью).

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