В Барнауле сгорела «Газель» с кроссовками

«Сгоревшая „Газель“ была загружена кроссовками», — отметили в паблике.
Причины пожара пока не установлены. Утром 7 апреля, судя по видео с места происшествия, на дороге лежит куча кроссовок.
В Барнауле поздно вечером в среду, 6 апреля, на проспекте Строителей полностью сгорела «Газель», сообщает «В курсе 22».
«Сгоревшая „Газель“ была загружена кроссовками», — отметили в паблике.
Причины пожара пока не установлены. Утром 7 апреля, судя по видео с места происшествия, на дороге лежит куча кроссовок.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter