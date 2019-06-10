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Происшествия

В аварии с участием рейсового автобуса на алтайской трассе погиб ребенок

Вечером 9 июня на трассе в Первомайском районе рейсовый автобус, которым управлял 69-летний водитель, наехал на стоящий на обочине Nissan. Погиб 12-летний ребенок, сообщает «Инцидент Барнаул».

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

ДТП произошло на 230 километре Чуйского тракта. Автобус ехал со стороны Бийска в сторону Барнаула.

В краевой ГИЮДД сообщили, что 12-летний мальчик, находившийся в припаркованном автомобиле, от полученный травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка.

Авария на Чуйском тракте
Авария на Чуйском тракте
Скрин с видео Максима Шишкина в «Инцидент Барнаул»

Как сообщил участник «Инцидент Барнаул», компания на двух машинах возвращалась с отдыха на Телецком озере. У одного из автомобилей был неисправен генератор, периодически машины останавливались, чтобы поменять местами аккумуляторы. В момент столкновения автобуса с припаркованным автомобилем ребенок находился на улице, стоял около левой задней части автомобиля, там куда и пришелся удар.

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