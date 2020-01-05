В Австралии горят миллионы гектаров леса. Их будут тушить три тысячи военных

В Австралии бушуют небывалые пожары. Огонь уже уничтожил миллионы гектаров земли, тысячи домов, 8 тыс. коал и сотни других видов животных, пишут РИА Новости. Общее число жертв достигло 23 человек, трое из них — пожарные.

В тушении пожаров примут участие три тысячи военнослужащих резерва, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

По словам министра обороны страны Линды Рейнольдс, правительство пошло на беспрецедентные меры.

«На самом деле на моей памяти это впервые, когда силы резерва призваны для такой работы, и, в действительности, я полагаю, что это происходит впервые в истории нашей страны», — заявила она.

В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

В помощь США направили более 100 своих пожарных, пишет ТАСС.

Напомним, что масштабные пожары на восточном побережье Австралии бушуют с середины октября прошлого года. Огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.

Несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители эвакуированы. Пожар уничтожил порядка 6 млн га леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек.