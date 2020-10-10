В автомобильной аварии в центре Барнаула пострадали два пешехода

Водитель 1996 года рождения на Toyota Premio при перестроении совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21 150 под управлением неустановленного водителя и автомобилем ВАЗ 21 074, рассказали в Госавтоинспекции.
После с этого ВАЗ 21150 опрокинулся, «зацепил» знак и наехал на двух пешеходов — девушку и молодого человека. Они стояли на трамвайной остановке.
Пешеходы получили телесные повреждения, им увезли в краевую клиническую больницу скорой помощи («горка»).
Водитель автомобиля ВАЗ 21150 скрылся с места.
Версия очевидцев
ДТП с опрокидыванием устроили водители отечественных автомобилей. Один из них пытался проехать на красный сигнал светофора и врезался в другой ВАЗ. Автомобиль перевернулся и сбил 18-летних парня и девушку.
«Там была девушка, которая успела отскочить и ее не зацепило. Быстро подъехал аварком, потом две скорые. Один участник аварии хотел уйти, но его парень вернул», — пишут очевидцы
Обращение ГИБДД
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить в ГИБДД Барнаула по телефону 391−090, либо 393−605.