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Происшествия

В автомобильной аварии в центре Барнаула пострадали два пешехода

10 октября в центре Барнаула — на проспекте Красноармейском, в районе здания общежития аграрного университета — произошло ДТП с опрокидыванием.

ДТП на Красноармейском проспекте в Барнауле.
ДТП на Красноармейском проспекте в Барнауле.
Максим Голосовский, vk.com/incident22

Водитель 1996 года рождения на Toyota Premio при перестроении совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21 150 под управлением неустановленного водителя и автомобилем ВАЗ 21 074, рассказали в Госавтоинспекции.

После с этого ВАЗ 21150 опрокинулся, «зацепил» знак и наехал на двух пешеходов — девушку и молодого человека. Они стояли на трамвайной остановке.

Пешеходы получили телесные повреждения, им увезли в краевую клиническую больницу скорой помощи («горка»).

Водитель автомобиля ВАЗ 21150 скрылся с места.

Версия очевидцев

ДТП с опрокидыванием устроили водители отечественных автомобилей. Один из них пытался проехать на красный сигнал светофора и врезался в другой ВАЗ. Автомобиль перевернулся и сбил 18-летних парня и девушку.

«Там была девушка, которая успела отскочить и ее не зацепило. Быстро подъехал аварком, потом две скорые. Один участник аварии хотел уйти, но его парень вернул», — пишут очевидцы

Обращение ГИБДД

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить в ГИБДД Барнаула по телефону 391−090, либо 393−605.

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