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Происшествия

В Азове мужчины пытались «закопать» археологов из-за угрозы вышки 5G

Местные жители в городе Азове Ростовской области пытались засыпать землей археологов из-за опасений, что те установят там вышку 5G. Ученые подали заявления в полицию, пишет Znak.

Археология в Чарышском районе.
Археология в Чарышском районе.
Наталья Вязанцева.

Раскопки вели на Комсомольской улице Азова силами сотрудников «Донского наследия». На месте городища Азака-Таны с некрополем разрабатывали разведочный шурф. Разрешение на раскопки было получено. Однако утром 24 августа к месту раскопок подошла группа мужчин, которые стали засыпать шурф землей. В этот момент там работали археологи.

«В полицию поданы заявления о привлечении виновных лиц к ответственности. Работы остановлены в целях безопасности сотрудников «Донского наследия», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Среди тех, кто пытался закопать шурф, где работали археологи, был член КПРФ и кандидат в депутаты Госдумы Станислав Потаков. Видео инцидента появилось в социальных сетях. Действия Потакова и других мужчин авторы ролика объяснили тем, что они якобы решили: на месте шурфа собираются установить вышку 5G.

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