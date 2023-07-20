В Багдаде неспокойно: водометами разгоняли протестующих у шведского посольства

В ночь на 20 июля протестующие против нового акта сожжения копии Корана ворвались в здании посольства шведского посольства в Багдаде и подожгли его.

В Багдаде не все спокойно, 28 октября 2014.

Сотрудники посольства не пострадали, пишет РБК.

МИД Ирака выразило осуждение штурма и поджога посольства Швеции в Багдаде, указывает Газета.Ru.

Полиция Ирака применила водометы, чтобы отогнать протестующих от здания шведской дипмиссии в Багдаде, сообщает AFP. Также протестующих отгонялись помощью электрошокеров. В ответ возмущенные жители столицы Ирака забросали стражей порядка камнями.

Что произошло

Демонстрации протеста начались сразу после того, как шведская полиция заявила, что выдала разрешение на проведение акции протеста у посольства Ирака в Стокгольме. А СМИ сообщили — организаторы планировали сжечь Коран. Это новый акт сожжения священной книги божьей.

Протест организовали сторонники влиятельного иракского священнослужителя Муктады ас-Садра.