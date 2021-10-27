В бане нашли жестоко убитого экс-замначальника «экономического» главка МВД

Тело 68-летнего Новосельцева с колото-резаными ранами было обнаружено в бане садового товарищества «Родник-1», на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Telegram-канал 112 пишет, что рассматриваются две основные версии произошедшего — месть и ограбление. Месть — основная версия, уточняет Mash. По данным 112, Новосельцев был убит примерно два дня назад. Возможно, что перед смертью его пытали.

Громкие дела

Погибший Андрей Новосельцев участвовал в расследовании ряда громких дел, включая убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Цветков был убит 18 октября 2002 года в Москве.

В этот день колымский губернатор и замглавы магаданского представительства Петр Шапка направлялись в здание представительства Магаданской области на Новом Арбате. Ожидавший их киллер выстрелил Цветкову в голову, губернатор погиб на месте.

Затем преступник выстрелил и в Шапку, но промахнулся, пишет polit.ru. Убийство губернатора связывают с преступными группировками вокруг золотодобывающей промышленности в регионе.