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Происшествия

В бане нашли жестоко убитого экс-замначальника «экономического» главка МВД

В Новой Москве убит бывший заместитель начальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) Министерства внутренних дел РФ Андрей Новосельцев, сообщает ТАСС.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
altapress.ru

Тело 68-летнего Новосельцева с колото-резаными ранами было обнаружено в бане садового товарищества «Родник-1», на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Telegram-канал 112 пишет, что рассматриваются две основные версии произошедшего — месть и ограбление. Месть — основная версия, уточняет Mash. По данным 112, Новосельцев был убит примерно два дня назад. Возможно, что перед смертью его пытали.

Громкие дела

Погибший Андрей Новосельцев участвовал в расследовании ряда громких дел, включая убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Цветков был убит 18 октября 2002 года в Москве.

В этот день колымский губернатор и замглавы магаданского представительства Петр Шапка направлялись в здание представительства Магаданской области на Новом Арбате. Ожидавший их киллер выстрелил Цветкову в голову, губернатор погиб на месте.

Затем преступник выстрелил и в Шапку, но промахнулся, пишет polit.ru. Убийство губернатора связывают с преступными группировками вокруг золотодобывающей промышленности в регионе.

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