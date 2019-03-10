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Происшествия

Полицейские рассказали, как поймали парня, похитившего тележку из магазина в Барнауле

Барнаульские полицейские задержали местного жителя 2000 года рождения, которого подозревают в краже тележки из магазина, сообщили ГУ МВД по Алтайскому краю. Ущерб, нанесённый преступления, оценивается в 2,6 тыс. рублей.

Продуктовый магазин. Корзина.
Продуктовый магазин. Корзина.
СС0

Тележку для продуктов похитили днем из магазина, расположенного на Павловском тракте, точную дату преступления сотрудники полиции не называют. Факт хищения обнаружили работники торговой точки в ходе просмотра видеозаписи с камер наблюдения. В итоге они обратились в полицию.

Сотрудники угрозыска отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по Барнаулу опознали по записи предполагаемого злоумышленника, выкатившего из магазина тележку. Сумма причиненного ущерба составила 2600 рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ: кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

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