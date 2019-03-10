Полицейские рассказали, как поймали парня, похитившего тележку из магазина в Барнауле

Тележку для продуктов похитили днем из магазина, расположенного на Павловском тракте, точную дату преступления сотрудники полиции не называют. Факт хищения обнаружили работники торговой точки в ходе просмотра видеозаписи с камер наблюдения. В итоге они обратились в полицию.
Сотрудники угрозыска отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по Барнаулу опознали по записи предполагаемого злоумышленника, выкатившего из магазина тележку. Сумма причиненного ущерба составила 2600 рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ: кража, то есть тайное хищение чужого имущества.