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5 февраля
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Происшествия

В Барнауле, возможно, опять эвакуируют людей из-за письма о минировании

В Барнауле из здания по адресу Анатолия, 95 вечером 5 февраля, возможно, эвакуировали людей. Об этом сообщил «Инцидент Барнаул». Официально подтвержденной информации об этом пока нет.

Эвакуация школьников в Новосибирске 31 января.
Эвакуация школьников в Новосибирске 31 января.
vk.com/act54

По данным сообщества, на месте работают сотрудники полиции и кинолог с собакой. Причиной стало пришедшее по электронной почте сообщение о якобы находящемся в здании взрывном устройстве.

В пресс-службе краевого управления МВД данную информацию пока не подтверждают и не опровергают.

В данном небольшом здании находится несколько офисов, большая часть из которых к вечеру была уже закрыта. Почему именно сюда пришло письмо, не ясно. Не исключено, что оно стало «эхом» московских событий 5 февраля.

5 февраля в Москве и Московской области эвакуировали более 8 тысяч человек после анонимных звонков с угрозами взрывов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. К середине дня число проверяемых объектов превысило сотню.

В частности, эвакуация прошла в ряде школ, торговых центров и административных зданий. Ни одно сообщение не подтвердилось.

Волна сообщений о «минировании» административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

В Алтайском крае сообщения о минировании поступали 28 января на электронную почту школ Барнаула, Новоалтайска, Бийска. Поступали звонки в больницы. Волна телефонного терроризма прокатилась по всей Сибири.

Похожая ситуация случалась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров охватили 75 регионов. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб составил 150 млн рублей.

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