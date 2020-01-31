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Происшествия

В Барнауле администратору автомойки грозит 12 лет за угон авто клиента и смертельное ДТП

Администратору автомойки в Барнауле, который угнал у клиента Toyota Camry и устроил смертельное ДТП, грозит 12 лет тюрьмы. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
Анна Зайкова, altapress.ru

По данным следствия, в августе 2019 года после химчистки автомобиля пьяный администратор поехал со своей подругой, работавшей на той же автомойке, по городу. Он гнал 100 км/час, утратил контроль за дорогой и столкнулся со стоящим грузовиком.

В результате аварии водитель получил тяжелые травмы, а его подруга погибла.

Позже выяснилось, что водитель не только находился в состоянии алкогольного опьянения, но и не имел водительского удостоверения.

«В случае признания водителя виновным в совершении указанных преступлений ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права управления транспортным средством до трех лет», — заявили в надзорном ведомстве.

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