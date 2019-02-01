В Барнауле адвокат продавал информацию о чужих звонках и смс

В Барнауле 45-летнего адвоката осудили по статье о нарушении тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений, пишет прокуратура Алтайского края.

В ведомстве отмечают, что мужчина был членом адвокатской коллегии Алтайского края. В суде установили, что адвокат в 2014 году вступил в сговор с человеком, личность которого еще не установили. Через интернет барнаулец за деньги передавал информацию о принадлежности телефонных номеров операторов, а также сведения, содержащие детализацию телефонных соединений абонентов и содержание их смс.

Указанная информация относится к тайне переписки и телефонных переговоров граждан и разглашалась без их согласия, — пишут в прокуратуре.

Деятельность мужчины пресекли в сентябре 2018 года. В суде барнаулец сообщил, что нарушал закон, потому что ему не хватало денег от основной работы.

Адвокату назначили наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.