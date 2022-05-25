В Барнауле арестовали участника смертельного ДТП на Змеиногорском тракте

Центральный районный суд Барнаула постановил арестовать водителя BMW — участника аварии на Змеиногорском тракте, которая произошла 20 мая. В ДТП погибла 55-летняя женщина.

Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«Принимая решение об избрании указанной меры пресечения, судом принято во внимание тяжесть совершенного деяния, нахождение задержанного при совершении ДТП в состоянии опьянения, неоднократные факты привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений. Обвиняемый заключен под стражу на 2 месяца», — сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Постановление в законную силу не вступило. Прокуратурой контролируется ход расследования уголовного дела.

Напомним, момент аварии попал на видео — на нем видно, как BMW 530 резко вылетает на встречную полосу и влетает в Honda Odyssey.