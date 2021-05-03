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Происшествия

В Барнауле арестовали закладчика героина

Сотрудниками отдельного батальона ППС задержан ранее судимый за грабеж житель Барнаула 1986 года рождения.

Закладка с героином.
Закладка с героином.
22.мвд.рф

В ходе личного досмотра у мужчины изъято восемь свертков, перемотанных изолентой. Согласно заключению экспертизы, данное вещество является героином массой 1,78 грамма. По месту жительства задержанного оперативники обнаружили 10 шприцов и полиэтиленовый пакет с остатками вещества, говорится в сообщении краевого главка МВД.

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков установили места тайников-закладок с наркотическим средством.

Полицейские изъяли четыре полимерных свертка, в которых находился героин массой 1,22 грамма, что подтвердила последующая экспертиза.

По признанию мужчины, он являлся розничным закладчиком интернет-магазина.

Подозреваемому судом избрана мера пресечения — заключение под стражу.

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