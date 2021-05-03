В Барнауле арестовали закладчика героина

В ходе личного досмотра у мужчины изъято восемь свертков, перемотанных изолентой. Согласно заключению экспертизы, данное вещество является героином массой 1,78 грамма. По месту жительства задержанного оперативники обнаружили 10 шприцов и полиэтиленовый пакет с остатками вещества, говорится в сообщении краевого главка МВД.
Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков установили места тайников-закладок с наркотическим средством.
Полицейские изъяли четыре полимерных свертка, в которых находился героин массой 1,22 грамма, что подтвердила последующая экспертиза.
По признанию мужчины, он являлся розничным закладчиком интернет-магазина.
Подозреваемому судом избрана мера пресечения — заключение под стражу.