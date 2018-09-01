В Барнауле автобус насмерть сбил пешехода (обновлено)

Авария произошла в 6 утра рядом с остановкой «Санаторий Энергетик». На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции.
Установлено, что водитель 1959 года рождения, управляя автобусом Hyundai County городского маршрута № 121, сбил мужчину, который переходил проезжую часть не по пешеходному переходу. От полученных травм барнаулец скончался на месте ДТП.
Известно, что пассажиров в этот момент в автобусе не было — водитель только выехал из гаража.
Сотрудники полиции проводят проверку.