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В Барнауле автобус насмерть сбил пешехода (обновлено)

1 сентября в Барнауле на улице Новосибирской маршрутный автобус № 121 сбил пешехода, сообщают очевидцы в группе «Барнаул22». Мужчина погиб на месте, сообщили altapress.ru в пресс-службе ГИБДД города.

В Барнауле 1 сентября сбили пешехода.
В Барнауле 1 сентября сбили пешехода.
"Барнау22".

Авария произошла в 6 утра рядом с остановкой «Санаторий Энергетик». На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Установлено, что водитель 1959 года рождения, управляя автобусом Hyundai County городского маршрута № 121, сбил мужчину, который переходил проезжую часть не по пешеходному переходу. От полученных травм барнаулец скончался на месте ДТП.

Известно, что пассажиров в этот момент в автобусе не было — водитель только выехал из гаража.

Сотрудники полиции проводят проверку.

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