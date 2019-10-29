В Барнауле автобус с пассажирами наехал на иномарку

Вечером 28 октября в Барнауле автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем Toyota, рассказали подписчики паблика «Инцидент Барнаул». О пострадавших не сообщается, однако это не единственное происшествие с общественным транспортом, которое произошло в понедельник.

Столкновение произошло у рынка «Янтарный».

По информации, которую сообщил один из подписчиков паблика «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте», пассажирский автобус двигался по главной дороге, а водитель иномарки проигнорировал знак «уступи дорогу». Результат — автобус с пассажирами, ехавший по маршруту № 35, врезался в легковой автомобиль.

Однако один из подписчиков в Instagram утверждает, что в ДТП виноват водитель. О пострадавших информации нет.

Чуть раньше подписчики паблика «Инцидент Барнаул» рассказали и о другом инциденте с общественным транспортом: на остановке ул. Попова (на Павловском тракте) из отъезжающего автобуса выпал мужчина.