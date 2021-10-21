В Барнауле автоледи сбила пешехода и «покурила в сторонке»

На проспекте Строителей водительница автомобиля сбила человека на пешеходном переходе, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Пешехода сбили на проспекте Строителей в Барнауле.

ДТП произошло в районе дома № 135 по проспекту Строителей.

«Сбили пешехода. Стоят, курят в сторонке, даже к нему не подходят. О, подойти решили. Не, не к нему», — прокомментировала происходящее местная жительница.

О состоянии пострадавшего пока не известно. Не сообщают и обстоятельства происшествия.



В комментариях к записи отметили, что девушка вызвала скорую помощь и «положила куртку под пострадавшего». Видео с этим моментом опубликовали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Также подчеркнули, что нерегулируемый пешеходный переход весьма опасный, поскольку людям приходится идти через четыре полосы.



Ранее в Республике Алтай полицейские едва не сбили пешеходов, когда мчались на место ДТП.