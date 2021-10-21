В Барнауле автоледи сбила пешехода и «покурила в сторонке»

ДТП произошло в районе дома № 135 по проспекту Строителей.
«Сбили пешехода. Стоят, курят в сторонке, даже к нему не подходят. О, подойти решили. Не, не к нему», — прокомментировала происходящее местная жительница.
О состоянии пострадавшего пока не известно. Не сообщают и обстоятельства происшествия.
В комментариях к записи отметили, что девушка вызвала скорую помощь и «положила куртку под пострадавшего». Видео с этим моментом опубликовали в интернет-сообществе «Барнаул 22».
Также подчеркнули, что нерегулируемый пешеходный переход весьма опасный, поскольку людям приходится идти через четыре полосы.
Ранее в Республике Алтай полицейские едва не сбили пешеходов, когда мчались на место ДТП.