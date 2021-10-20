Алтайские полицейские едва не сбили пешеходов, когда мчались на место ДТП

В Республике Алтай проверили инцидент с полицейскими, которые чуть не сбили людей на пешеходном переходе, сообщает региональное МВД.

Полицейские едва не сбили пешеходов на переходе в Горно-Алтайске.

Накануне в соцсетях опубликовали видео, на котором автомобиль ДПС в Горно-Алтайске не пропустил пешеходов, переходящих дорогу на «зеленый сигнал».

«В ходе проверки установлено, что сотрудники полиции, получив соответствующее задание от дежурной части, в тот момент направлялись на место ДТП», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, уточнили в МВД, полицейские ехали с включенным проблесковым маячком и спецсигналом. Во всяком случае, в момент записи.

«В соответствии с п. 3.1 ПДД РФ водители транспортных средств, с включенным проблесковым маячком синего и красного цвета, а также специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований ПДД. При приближении таких автомобилей, водители транспортных средств обязаны уступить дорогу, а пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги. Кроме того, пешеходы, находящиеся на проезжей части, должны незамедлительно ее освободить», — пояснили в ведомстве.

Таким образом, пришли к выводу в МВД, нет нарушений правил дорожного движения со стороны сотрудников ГИБДД.

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