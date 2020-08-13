Гвардейцы сбили «непредсказуемую девочку», перебегавшую дорогу в неположенном месте

Инцидент произошел вечером 12 августа в одном из городских поселков под названием ГРЭС. Девочка резко побежала прямо перед машиной гвардейцев.
«Водитель 1993 года рождения в районе 22:00 сбил несовершеннолетнюю, перебегавшую дорогу в неположенном месте перед близко идущим транспортом», — сообщили в местном МВД.
Девочку с места ДТП увезли в больницу. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины — угрозы жизни нет.
Ранее в Алтайском крае росгвардеец спас одного из тонущих в реке мальчиков.