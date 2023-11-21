В Барнауле автомобиль и трамвай «поцеловались».

Как подметил горожанин — они «поцеловались».
На кадрах видно, что передняя часть машины пострадала.
Ранее сообщалось, что ДТП с большегрузом и легковушкой произошло в Барнауле.
В Барнауле на пр. Строителей произошло ДТП с трамваем и автомобилем, передает «Барнаул 22».
Как подметил горожанин — они «поцеловались».
На кадрах видно, что передняя часть машины пострадала.
Ранее сообщалось, что ДТП с большегрузом и легковушкой произошло в Барнауле.
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