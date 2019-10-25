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Происшествия

В Барнауле автомобиль сбил женщину на «зебре»

Наезд на женщину-пешехода произошел в Барнауле утром в пятницу, 25 октября, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Женщину-пешехода сбили в Барнауле.
Женщину-пешехода сбили в Барнауле.
vk.com/incident22.

ДТП случилось в районе пересечения улиц Юрина и Покровская.

«Водитель на автомобиле Daewoo Matiz сбил пешехода-женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — отмечает автор заметки.

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