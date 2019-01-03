В Барнауле автомобиль скорой помощи попал в ДТП

Свидетели говорят, что виновником аварии стал автомобиль Hyundai, который пытался проскочить на красный сигнал светофора. В Инциденте разбиты три машины, люди не пострадали.
ДТП произошло поздним вечером 2 января в Индустриальном районе, на пересечении улиц Попова и Энтузиастов, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Свидетели говорят, что виновником аварии стал автомобиль Hyundai, который пытался проскочить на красный сигнал светофора. В Инциденте разбиты три машины, люди не пострадали.
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